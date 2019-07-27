Shipton Ana'nın Türkiye ve dünya kehanetleri kan dondurdu! Öyle şeyleri bildi ki...

Nostradamus ve Baba Vanga'yı daha önce birçoğunuz duymuşsunuzdur. Shipton Ana döneminin Baba Vanga ve Nostradamus'u kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça dikkat çeken isim oldu. Shipton Ana birçok olayı bilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Türkler hakkındaki kehanetiyle de bilinen Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, yıllar önce birçok olayı bilmesiyle tanınıyor. İşte Shipton Ana'nın Türkiye ve dünya kehanetleri...

27.07.2019 01:43 - Son Güncelleme: 27.07.2019 01:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





