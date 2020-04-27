Günlük burç yorumları – 27 Nisan 2020 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Nisan 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
27.04.2020 09:21
- Son Güncelleme: 27.04.2020 09:21
KOÇ:
Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.
Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, hiç denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara hazırsınız.
İKİZLER:
Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde etkisi olacaktır. Olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Duygularınızın esiri olmayın.
YENGEÇ:
Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.
ASLAN:
Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz.
Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.