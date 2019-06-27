Günlük burç yorumları – 27 Haziran 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Haziran Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
45 yaş üstü Koç'lar kalp sağlıklarına dikkat ederlerse daha sağlıklı olabilirler. Bugünlerde kişisel bakım ürünleri almak size çok iyi hissettirebilir. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Çevre faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine boy verecek, gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
BOĞA:
Finansal konularda karar almadan önce yardım alın. Eleştiriye de açık olmanız önemli. Eleştirel fikirlerin iyiliğiniz için olduğunu bilin. Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranmalısınız.
İKİZLER:
Enerji ve bereketinizin artacağı bugünlerde arkadaşlarınız arasında kalarak diplomatik hamleler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli. Varisler ve damar sorunlarına dikkat etmelisiniz.
YENGEÇ:
Kalbinizin ve mantığınızın dengede çalışacağı bugünlerde kendinizi uzun süredir hissetmediğiniz gibi huzurlu ve tamamlanmış hissedebilirsiniz. Bu gün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız ve kırılganlığınız doruk yapabilir. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaktır. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir.
ASLAN:
Aşk hayatınızda bugünlerde her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bazı etkileri iyi analiz etmek ve karar vermek için uzak kalmanızda fayda var. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Fakat karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz.