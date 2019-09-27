Günlük burç yorumları – 27 Eylül 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Eylül Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylediğiniz zaman alacağınız tepki sizi şaşırtabilir. Bugün Ay'ın konumu, tek başına çalıştığınız zaman, performansınızın çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Bireyselliğin bazen bir gereksinim olduğunu anlamalı ve ayrıntılar üzerinde yoğunlaşmalısınız. İhtiyacınız olan şey sükunet.
BOĞA:
Arkadaşlarınızı yargılamak yerine onların ruhsal yapılarını anlamaya çalışmalısınız. Yaşamınızda önemli olabilecek olayları kendinize çekiyor ve daha sonra şikayet ediyorsunuz. Bugün Ay'ın konumu, bazı değer yargılarınızda esnemeniz gerektiğini söylerken, dostlarınıza şans tanımanızı sağlayabilir. Organizasyon çalışmalarına esnek bakmalısınız.
İKİZLER:
Fırtınalarınızın altında yatan mantıklı yapınızı su üstüne çıkarmaktan korkmamalısınız. Duygusal değişimlerinizin size sağlayacağı avantajları doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. Özel konumunuzu zorlamak yerine, çevresel olaylara, kendi iç bünyesinde koordinasyon bir bütünlük getirmelisiniz. Bugün, şansınızı zorlayacaksınız.
YENGEÇ:
Ay kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerliyor. Karamsar olmanız için hiçbir neden yok. Yalnızlık duygusunun size sağlayacağı dinginliğe ihtiyacınız var. İdealist yönlerinizin ağır bastığı bir gün içindesiniz. Yüksek hedefleriniz için, bazı işlerinizi askıya almanız sakıncalı olabilir. Her şeyi aynı anda yapacak kapasiteye sahipsiniz.
ASLAN:
Duygularınızı abartılı bir şekilde yaşamak istiyorsanız, bugün çok uygun değil fakat sizin içinizde esen fırtınaları anlamak mümkün değil. Sakin yapınızın altında güçlü arzular yatıyor. Karşı taraftan beklediğiniz desteğin size yetmeyeceği bir gerçek. Bugün, duygularınızda dumura uğramak istemiyorsanız, amaçlarınızı saptırmamalısınız.