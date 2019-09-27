Günlük burç yorumları – 27 Eylül 2019 Cuma

YENGEÇ:

Ay kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerliyor. Karamsar olmanız için hiçbir neden yok. Yalnızlık duygusunun size sağlayacağı dinginliğe ihtiyacınız var. İdealist yönlerinizin ağır bastığı bir gün içindesiniz. Yüksek hedefleriniz için, bazı işlerinizi askıya almanız sakıncalı olabilir. Her şeyi aynı anda yapacak kapasiteye sahipsiniz.