Günlük burç yorumları – 26 Haziran 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Haziran Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Sabah saatlerinde gergin hissedebilirsiniz. Özellikle bugünlerde çeşitli vaadler duyabilir ve gerçekleşmesi için de çaba gösterebilirsiniz. Yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Aile içi sorunlar gündem kazanacak. Onların fikirlerine saygı göstermelisiniz.
BOĞA:
Çocuk parkında biraz zaman geçirerek varlığın yeni ve taze enerjilerini içinizde biriktirerek daha canlı hissedebilir ve evrenden keyif alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda bir çok alternatif söz konusu olacak. Tepki almak istemediğiniz bir çok konu var ve bazı konularda çekimser davranıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı güven altında görmek isteyebilirsiniz. Sakin bir şekilde planlarınızı yeniden gözden geçirmek için uygun bir gün. Harcamalar konusunda dikkatli olmalısınız.
İKİZLER:
Sürekli birileri ile iletişim kurmak durumunda kalabilirsiniz. Olayların pozitif ilerleyebilmesi için akışta ve rahat hissetmenizde fayda var. Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir. Çocuklarınızın bir takım sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onların duygusal anlamda motive etmelisiniz.
YENGEÇ:
Bugünlerde harcamalarınız sadece maddi olmayabilir. Zamanınızı da bir şeyler elde etmek için harcayabilirsiniz. Kalbinizin sesini dinleyin. Duygusal aşırılıkların zararlı olduğunu bildiğiniz için, temkinli ve sakin hareket etmek istediğiniz bir gün. Siz, sessiz kalarak karşı tarafı sınamak isterken, onlar da, sizin adınıza karar vermekten çekiniyor. İlk adımı sizden bekleyen kişilerin tavırlarını yanlış değerlendirebilirsiniz. Bugün iştahınız oldukça açık. Formunuzu korumalısınız.
ASLAN.
Özellikle aşk konusunda zorladığınız fakat aslında size bir faydası olmadığını gördüğünüz kapıları zorlamaktan vazgeçeceksiniz. İşiniz konusunda son derece hakim bir görüntü sergiliyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda, sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz Güveneceğiniz kişileri iyi seçmeli, yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp içsel dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız. Bugün, güçten yana oluşunuzu, destekleyenler olacaktır