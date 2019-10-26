Günlük burç yorumları – 26 Ekim 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Ekim Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Beklediğiniz terfi haberi ya da iş bağlantılı haberler gelmeyebilir, bu durum gerginlik yaşamanıza sebep olabilir bu süreçte kırıcı olmamaya dikkat etmelisiniz.
Hayatına sıkıntı veren konuların nelerden kaynaklandığını tespit edebildiğin bir döngü başlıyor. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Ay'ın konumu, sizde maddi anlamda güçlü olan kişilere yaklaşmanızı sağlıyor. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalardan kazançlı çıkmanız mümkün. Hedeflerinizi iyi seçiyorsunuz. Bugün içsel sesinizin size sağlayacağı motive çok önemli olacak. Sosyal ilişkilerinize ağırlık vermeli ve kendinizi dış dünyaya açmayı denemeli ve enerjinizi doğru kullanmalısınız
BOĞA
Bir ilişki içerisinde ciddiyet beklerken umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Umduğunuzu bulamamak moralinizi bozsa da bu sürecin geçici olduğunu bilin.
Aynı anda hayatının birden fazla alanında hiç beklemediğin değişiklikler yaşanabilir. Ayak uydurmakta zorlanabilirsin. Bugün her zamankinden daha fazla sevgiye ihtiyaç duyacaksınız. İmzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Bazılarınız , kendilerinden yaşlı kişilerle duygusal ilişkilere girecekler ve ilişkilerindeki kısıtlanmalar ve zorluklar onları gergin yapacaktır. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedeceksiniz. Düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir.
İKİZLER
Maddi açıdan bolluk içerisinde olsanız da partner ya da ailenizdeki kişilerin baskıları onlarla iletişiminizi yeniden sorgulamanıza neden olabilir.
Bir süredir devam eden belirsizlikler en nihayetinde sonuca varabilir. Sosyal ilişkilerin ön plana çıkmaya başlıyor. Satın alma duygunuzun yoğun olmasından dolayı düşündüğünüz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Aklınız oldukça rasyonel çalışacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, işinizle ilgili atılımları gerçekleştireceksiniz. Sanatla ilgilenenler iyi kazançlar elde edecek. . Para kazanma konusunda oldukça mantıklı kararlar alacaksınız.
YENGEÇ
Partnerinizle aranızda iletişimsel problemler olabilir. Günü ani kararlar almadan geçirin. Düşünmek ya da evinizle ilgilenmek için uygun bir gün. Huzurlu kalın.
Perde arkasına gizlenenler bugün bir bir ortaya dökülürken, dürüstlüğünü sorgulayacağın insanlar artabilir. Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda beklenmeyen gelişmeler var. Onun düşüncelerine öylesine değil, gerçekten önem vermelisiniz.
ASLAN
Kendinizi enerjik hatta hafif sinirli hissedebilirsiniz. Bu süreçte başkaları ile münakaşaya girmek yerine spor yaparak zamanınızı değerlendirebilirsiniz.
Hislerin bugün çok kuvvetli. Duygusal taraflarınla çatışma yaşayabileceğin konusunda seni uyarıyor gökyüzü. Çevresel ilişkilerinizde kendiniz farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive etmeli.. İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi, bugün çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz.