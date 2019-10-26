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Sadece ağaç kullanarak öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu izlenme rekorları kırıyor

YouTube videoları son zamanlarda dünya çapında milyonlarca insan için vazgeçilmez aktivitelerden birisi oldu. Her gün dijital dünyaya giren yeni YouTuber'lar, ürettiği birbirinden farklı içeriklerle izlenme rekorları kırıyor. YouTube'ta en çok izlenen video çeşitlerinden bir tanesi de ilkel malzemelerle doğada hayatta kalma mücadelesini ele alan içerikler. Son olarak bir genç, doğada bulduğu bazı ilkel malzemelerle öyle bir şey yaptı ki YouTube videosunu izleyenler gözlerine inanamadı. Bakın YouTube'ta milyonlarca kez izlenen ve fenomen olan o videoda neler oluyor...

26.10.2019 07:07 - Son Güncelleme: 26.10.2019 07:08
Sadece ağaç kullanarak öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu izlenme rekorları kırıyor

YouTube videoları son zamanlarda milyonlarca kişi için vazgeçilmez aktivitelerden biri. YouTube'ta en çok izlenen video kategorilerinden birisi de ilkel malzemelerle "yaşam mücadelesi veren" içerik üreticileri. Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler doğada buldukları ilkel malzemelerle neler yaptı... İşte YouTube'ta milyonlarca kez izlenen o videonun içeriği...

Sadece ağaç kullanarak öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu izlenme rekorları kırıyor
Sadece ağaç kullanarak öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu izlenme rekorları kırıyor
Sadece ağaç kullanarak öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu izlenme rekorları kırıyor
Sadece ağaç kullanarak öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu izlenme rekorları kırıyor
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