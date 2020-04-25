Günlük burç yorumları – 25 Nisan 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Nisan 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz.. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.
Kişiler arasındaki yaşanan sıkıntılara çözüm getiren kişi sen olabilirsin. Kararsız kaldığın ilişki konuları varsa ruhun ve kalbini dinlemelisin. Kendinizi duygusal olarak hazır olmadığınız konularla ilgilenirken bulabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler hoşunuza gitmese de üstesinden gelebilirsiniz.
BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz.
Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.
Aile içinde kardeşin ile yaşadığın problemleri halletmek istiyorsun. Bu doğrultuda sorunları çözmek için bir konuşma yapabilirsin. Eleştirilere açık olmanız gereken bir gündesiniz zira özellikle mesleki konularda bugünlerde oluşan dalgınlığınız sizi kolayca ele verebilir.
İKİZLER: YAKIN dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.
Her düşünceye saygı duyman ve fikirlere pozitif yaklaşman bugünkü auranı bambaşka bir yapıya büründürüyor. Bugünlerde yazışma odaklı işlerinizde dikkatli olun. Aşırı kontrolcü olmadan yaptığınız işlerin üstünden geçmeniz ve dikkatinizi vermeniz hataları önler.
YENGEÇ: KENDİ doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.
Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda bir nebze isteksiz olsan da bundan sıyrılmanın yollarını arayabilirsin. Hata yapmamak için sevdiklerinizin ve sevenlerinizin tavsiyelerini dikkate alın, dik başlı olmamaya çalışın. Kalıcı çözüm için ilişkinizin daha ciddiye gitmesi gerekebilir.
ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.
Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.
İlişkilerde ne istediğini bilmeyen kişilerden uzak durmak istiyorsun. Hayal kırıklığına uğramak seni üzmekten çok geriyor. Bugünlerde özellikle işinizi yaparken ortaya çıkabilecek aksaklık ya da rekabet problemlerinde sesinizi çıkartarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz.