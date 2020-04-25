Yaptığı şeye herkes şaşırdı, milyonlar onu izledi! Toprağın altına girdi ve...
Milyonlarca insanın günlük aktiviteleri arasında yer alan YouTube videoları, dünya çapında birbirinden ilginç olayları ekranlarımıza taşıyor. Son olarak izlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor! Avustralyalı adamın yaptığı bu inanılmaz hareket YouTube'da milyonlar izlendi ve internetin en çok konuşulanları arasına girdi. İşte milyonlar izlenen o YouTube videosu ve birbirinden ilginç kareler...
25.04.2020 08:25
- Son Güncelleme: 25.04.2020 08:25
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