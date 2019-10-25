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Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Ekim Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

25.10.2019 09:27 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:27
Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2019 Cuma

KOÇ:

Odaklaşacağınız konularda başarılı bir çalışma içine girecek, pratik bir şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Yollardan beklediğiniz haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İş konularına yoğun bir şekilde odaklaşacaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize vereceksiniz.

Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2019 Cuma

BOĞA:

Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem, duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin.

Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2019 Cuma

İKİZLER:

Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Birine ilgi duyuyorsanız, duygularınızı gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve karşınızdaki kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2019 Cuma

YENGEÇ:

Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Yine bu dönem, başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. İleride birçok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı gelişecektir. Bazılarınız aile sorumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz.

Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2019 Cuma

ASLAN:

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Maddi konularda size yarar sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Elinizden geldiğince bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

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