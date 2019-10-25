Arka Sokaklar Pınar'ı yıllar sonra o görüntüsüyle sosyal medyayı salladı!

2004 yılında Akademi Türkiye ses yarışması ile tanınan ve yarışmayı üçüncülükle bitiren Pınar Aydın kimdir, kaç yaşında ve şimdi ne yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. Şimdi sade ve sessiz bir hayat süren Pınar Aydın, Harun Ovalıoğlu ile evli ve bir oğlu var. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuğu başlamadan önceki hayatıyla da bir süre gündeme gelen Pınar Aydın, oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra da sosyal medyanın gözdesi oldu. Pınar Aydın ses yarışmasında ünlü olduktan sonra tamamen sanat dünyasına girdi. Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Pınar Aydın, televizyona erken veda edenlerden oldu. Peki mutlu bir yuva kuran ve bir çocuğu olan Pınar Aydın şuan ne yapıyor?

25.10.2019 07:41 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





