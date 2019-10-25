Arka Sokaklar Pınar'ı yıllar sonra o görüntüsüyle sosyal medyayı salladı!
2004 yılında Akademi Türkiye ses yarışması ile tanınan ve yarışmayı üçüncülükle bitiren Pınar Aydın kimdir, kaç yaşında ve şimdi ne yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. Şimdi sade ve sessiz bir hayat süren Pınar Aydın, Harun Ovalıoğlu ile evli ve bir oğlu var. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuğu başlamadan önceki hayatıyla da bir süre gündeme gelen Pınar Aydın, oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra da sosyal medyanın gözdesi oldu. Pınar Aydın ses yarışmasında ünlü olduktan sonra tamamen sanat dünyasına girdi. Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Pınar Aydın, televizyona erken veda edenlerden oldu. Peki mutlu bir yuva kuran ve bir çocuğu olan Pınar Aydın şuan ne yapıyor?
Pınar Aydın adeta bir anda televizyondan çekildi. Arka Sokaklar dizisinde Pınar rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Pınar Aydın şimdi İstanbul dışında eşi ve oğluyla birlikte bir hayat sürüyor. Peki Pınar Aydın ne iş yapıyor, Nasıl yaşıyor?
Bir dönemin çok konuşualan isimlerinden biri olan Pınar Aydın yeni yaşantısı ile merak konusu oldu. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Oyunculuk, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapan Pınar Aydın şimdilerde çoğu zamanını eşi ve ailesi ile birlikte Giresun'da geçiriyor.
Pınar Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.
2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur. 2011 yılında "Dur dedim" adlı albüme imza atmıştır.