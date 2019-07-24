Günlük burç yorumları – 24 Temmuz 2019 Çarşamba

ASLAN:

Güneş burcunuzda seyahat etmeye başladığı için ve Venüs'den de etkiler aldığınız için güzellik ve estetik anlamda her türlü girişiminize başlayabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin.. Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkiniz altına alabilirsiniz. İstekleriniz ve duygularınız arasında kuracağınız denge çok önemli.