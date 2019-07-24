Günlük burç yorumları – 24 Temmuz 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Temmuz Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Tek bir alanda iş idare etmek yetmeyebilir ve hem diplomasi yeteneğinizi hem de gücünüzü göstermek için her alanda başarılı olma çabası içerisine girebilirsiniz. Ay burcunuzda ilerliyor. Heyecanlı yapınızı daha da körüklüyor. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. . Duygular ve akılcılık arasına bocalamaktan sıkılmak istemiyorsanız, küçük hesapları bir kenara bırakıp, sakin bir şekilde olayların gelişimini takip etmelisiniz. .Diş kontrollerini yaptırmalısınız.
BOĞA:
Aşk ilişkilerinde geleceğinizi yönlendirmek için sağlam kararlar alabilmelisiniz. Çok sorumluluk alacak ancak hepsinin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün, güçlü yönleriniz bir kez daha ortaya koyacaksınız. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Sosyal yönünüzü daha ön plana çıkararak olaylara yaklaşmaya çalışın. Karşı tarafı dinlemeyi öğrenirseniz, ondan çok şey öğreneceksiniz.
İKİZLER:
Aşk hayatınızla alakalı olarak yapacağınız girişimlerin olumlu sonuçlanması ile beraber zamanınızı duygusal anlamda efektif geçirebileceksiniz. Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz. Amaçlar ve çevre koşulları arasında istediğiniz köprüyü kurmak sizin elinizde olan bir şey. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz. Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var Yakın bir arkadaşınızın sağlık sorunu olabilir.
YENGEÇ:
İyi düşünmek şartı ile bugün artı eksilerinizi iyi ayarlayarak finansal girişimde bulunabilirsiniz. Mutlak sonuç alabilmek için ise sabırlı olmakta fayda vardır. Her zamanki, inceleme huyundan yola çıkarak, bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. İçsel korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerinizde çekimser kalmak istemeniz hata.. Bugün, iletişim konusunda bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. . Uzun süredir planladığınız küçük seyahatlerinizi yapabilirsiniz
ASLAN:
Güneş burcunuzda seyahat etmeye başladığı için ve Venüs'den de etkiler aldığınız için güzellik ve estetik anlamda her türlü girişiminize başlayabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin.. Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkiniz altına alabilirsiniz. İstekleriniz ve duygularınız arasında kuracağınız denge çok önemli.