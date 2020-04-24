Günlük burç yorumları – 24 Nisan 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Nisan 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
24.04.2020 09:18
- Son Güncelleme: 24.04.2020 09:18
KOÇ:
Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bilemiyorsunuz.. Duygusal olarak hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Sade bir yaşam size göre değil.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Hareketli bir yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirmek istiyorsunuz.
İKİZLER:
Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.
YENGEÇ:
Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.
ASLAN:
Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, üzüldüğünüz gerçek. Bu güözellikle çevrenizdeki kişilerin temposu sizi etkiliyor. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan çekinmiyor, fakat tepki alıyorsunuz.