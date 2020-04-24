RAMAZAN İMSAKİYE
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En çok oruç tutan ülke hangisi? İşte kentlere göre oruç süreleri

11 ayın sultanı Ramazan geldi. İlk sahurlar yapıldı, ilk oruca niyet edildi. İslam aleminde heyecanla karşılanan Ramazan dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara bir ay boyunca kollarını açacak. Amerika'dan Uzak Doğu'ya farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar farklı sürelerde oruç tutacak. Peki en çok oruç tutan ülke hangisi olacak? İşte dünyanın bazı şehirlerindeki oruç tutma süreleri.

24.04.2020 09:53 - Son Güncelleme: 24.04.2020 09:53
En çok oruç tutan ülke hangisi? İşte kentlere göre oruç süreleri

Oslo, Norveç
Norveç'in başkenti Oslo'da ortalama oruç süresi 18.5 saat.

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En çok oruç tutan ülke hangisi? İşte kentlere göre oruç süreleri

Berlin, Almanya
Avrupa'da Türklerin en çok yaşadığı kent olan Berlin'de ortalama oruç süresi 18 saat.

En çok oruç tutan ülke hangisi? İşte kentlere göre oruç süreleri

Londra, Birleşik Krallık
Londra'da Müslümanlar 18 saat oruç tutacak.

En çok oruç tutan ülke hangisi? İşte kentlere göre oruç süreleri

Paris, Fransa
Fransa'nın başkentinde ortalama oruç süresi 17 saat olacak.

En çok oruç tutan ülke hangisi? İşte kentlere göre oruç süreleri

Lahor, Pakistan
Lahor'da ortalama oruç süresi 15 saat.

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