En çok oruç tutan ülke hangisi? İşte kentlere göre oruç süreleri
11 ayın sultanı Ramazan geldi. İlk sahurlar yapıldı, ilk oruca niyet edildi. İslam aleminde heyecanla karşılanan Ramazan dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara bir ay boyunca kollarını açacak. Amerika'dan Uzak Doğu'ya farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar farklı sürelerde oruç tutacak. Peki en çok oruç tutan ülke hangisi olacak? İşte dünyanın bazı şehirlerindeki oruç tutma süreleri.
24.04.2020 09:53
- Son Güncelleme: 24.04.2020 09:53
DİĞER GALERİLER