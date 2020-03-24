Günlük burç yorumları – 24 Mart 2020 Salı

BOĞA

Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, yapacağı hataların sorumluluğunu siz, yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.



