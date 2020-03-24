Günlük burç yorumları – 24 Mart 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Mart 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.
BOĞA
Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, yapacağı hataların sorumluluğunu siz, yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
İKİZLER
Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız ve güçlü algılamanız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Hızlı hareket ederken, yerinde duramayan bir imaj sergileyeceksiniz. Ani olaylar karşısında tepkilerinizin olumlu olması yanlış ilişkileri de başlatabilir. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Satürn karşıt burcunuzdan ayrılıyor. İş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz..
ASLAN
İş konularında sizi ön plana çıkaracak her türlü şansı ve fırsatı değerlendirecek, savunduğunuz konularda ısrarcı olacaksınız. Sınırlarınızı aşma konusunda adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak..