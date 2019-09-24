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Günlük burç yorumları – 24 Eylül 2019 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Eylül Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

24.09.2019 09:19 - Son Güncelleme: 24.09.2019 09:19
Günlük burç yorumları – 24 Eylül 2019 Salı

KOÇ:

Bugün, Güneş 'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız. Motivasyon gücünüzü oldukça yüksek. Yolculuklar söz konusu olacaktır.

Günlük burç yorumları – 24 Eylül 2019 Salı

BOĞA:

Ailenizin bazı masraflarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendi gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak niyetindesiniz. Sevdiklerinizle ortak kararlar alacaksınız. Özellikle baba menşeli olayların gündem kazanması sonucunda; bazı sorumluluklarınız artacak, çeşitli parasal konular ve olaylar, gün içinde yerlerini alacaktır.

Günlük burç yorumları – 24 Eylül 2019 Salı

İKİZLER:

Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Fikir ayrılıklarına düşmek istemiyorsanız, seçeceğiniz konuların aynı paralellikte olmasına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 24 Eylül 2019 Salı

YENGEÇ:

Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazi olmak istemiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Sahip olma duygunuzu, had safhalarda yaşayabilirsiniz. Bugün, kendinize güveniyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 24 Eylül 2019 Salı

ASLAN:

Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Spontone işlerden hoşlanmanıza rağmen, sosyal enerjinizi bazen yanlış kullanabiliyorsunuz. Çılgınlıktan uzak kalmanızda fayda var. Bugün, aşkla ilgili sıra dışı duygular kapınızı çalabilir. Dikkatli olmalısınız.

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