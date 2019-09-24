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Mısır'daki lanetli Sennedjem mumyası açıldı! Keşfedenler bir bir ölmüştü

Antik Mısır'da yaşayan Sennedjem'in onlarca yıl önce bulunan ve lanetli olarak kabul edilen mumyası açıldı. Sennedjem'in mumyasının yerini keşfedenlerin bir bir ölmesi nedeniyle, mumya lanetli olarak kabul edilmişti.

24.09.2019 09:53 - Son Güncelleme: 24.09.2019 09:53
Mısır'daki lanetli Sennedjem mumyası açıldı! Keşfedenler bir bir ölmüştü

Sennedjem, Antik Mısır döneminde yaşamış oldukça yetenekli bir işçi ve Mısırlı üst düzey bir yetkiliydi.

Mısır'daki lanetli Sennedjem mumyası açıldı! Keşfedenler bir bir ölmüştü

Sennedjem ölümünün ardından ailesi ile birlikte Mısır'da günümüzde Deir Al-Medina olarak bilinen Set Maat köyünde defnedildi.

Mısır'daki lanetli Sennedjem mumyası açıldı! Keşfedenler bir bir ölmüştü

Mısır Firavunu I. Seti ve II. Ramses döneminde Antik Mısır hanedanına hizmet ettiği düşünülen Sennedjem'in günümüzden 3 bin 400 yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Mısır'daki lanetli Sennedjem mumyası açıldı! Keşfedenler bir bir ölmüştü

Yetenekli bir işçi olan Sennedjem Antik Mısır Hanedanının lahitlerini yapan kişilerden birisi olarak da biliniyor.

Mısır'daki lanetli Sennedjem mumyası açıldı! Keşfedenler bir bir ölmüştü

Sennedjem'in lahiti 1886 yılında bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda keşfedildi.

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