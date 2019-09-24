Mısır'daki lanetli Sennedjem mumyası açıldı! Keşfedenler bir bir ölmüştü

Antik Mısır'da yaşayan Sennedjem'in onlarca yıl önce bulunan ve lanetli olarak kabul edilen mumyası açıldı. Sennedjem'in mumyasının yerini keşfedenlerin bir bir ölmesi nedeniyle, mumya lanetli olarak kabul edilmişti.

24.09.2019 09:53 - Son Güncelleme: 24.09.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





