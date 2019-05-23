Günlük burç yorumları – 23 Mayıs 2019 Perşembe

BOĞA

Bazı noktalarda iddalaşmaktan vazgeçin. Detaylar gözlemleyebilirsiniz ve zaman içerisinde bu sizin doğrularınıza ters düşebilir, açık görüşlü olmalısınız. Güven duyabileceğiniz ilişkilerden yanasınız. Karşınızdaki kişilerin farklı konuşmalarından yola çıkarak bir çok olayın iç yüzünü kısa süre içinde çözümleyebilmeniz, herkesin dikkatini çekiyor. Siz, ne istediğini bilen çok ender kişilerden birisiniz.