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Günlük burç yorumları – 23 Mayıs 2019 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Mayıs Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

23.05.2019 09:24 - Son Güncelleme: 23.05.2019 09:24
Günlük burç yorumları – 23 Mayıs 2019 Perşembe

KOÇ

Dünyanızdaki güzelliklerin kendiliğinden oluştuğunu görmek hayattan keyif almanıza vesile olacak. Kalbinizin sesini dinlediğinizde pozitif sonuçlar elde edebilirsiniz. Birlikteliğinizde kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında hareketlerinizi kısıtlamak zorunda kalacaksınız. İstemediğiniz bu duruma zamanla alışmanız mümkün.

Günlük burç yorumları – 23 Mayıs 2019 Perşembe

BOĞA

Bazı noktalarda iddalaşmaktan vazgeçin. Detaylar gözlemleyebilirsiniz ve zaman içerisinde bu sizin doğrularınıza ters düşebilir, açık görüşlü olmalısınız. Güven duyabileceğiniz ilişkilerden yanasınız. Karşınızdaki kişilerin farklı konuşmalarından yola çıkarak bir çok olayın iç yüzünü kısa süre içinde çözümleyebilmeniz, herkesin dikkatini çekiyor. Siz, ne istediğini bilen çok ender kişilerden birisiniz.

Günlük burç yorumları – 23 Mayıs 2019 Perşembe

İKİZLER

Bugünlerde duygusal yönünüz ön planda olabilir. Aşk hayatınıza yönelmek isteyebilir ve partnerinizle hoş zaman geçirebilirsiniz. Ailenizle ortak çalışmalar içinde olacak, onların desteklerini karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesiniz beklemeli ve iş değiştirme konusunda hoşnutsuzluk yaratmamalısınız.

Günlük burç yorumları – 23 Mayıs 2019 Perşembe

YENGEÇ

Sizinle çalışan kadınlara karşı hangi cinsten olursanız olun, sempati ile yaklaştığınız taktirde sempatik cevaplar alacaksınız. Başarı iletişiminizin seviyesinden geçmekte. İnatçı yapınızı destekleyen davranış biçimleri ile karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Size söylenecek şeyleri kolay etmiyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların da özel hayatları olduğunu unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları – 23 Mayıs 2019 Perşembe

ASLAN

Kendinizle bütün ve mutlu olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Kendinizi iyi analiz edecek yapabilirliklerinizin sizi tatmin hissettirdiğini göreceksiniz. : Venüs, tepe evinizde sizi olumlu etkilerken, iş çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü kolay harcamak istemiyorsunuz. Hedeflerinizi doğru zamanda ve iyi belirliyorsunuz.

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