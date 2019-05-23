Su gücüyle öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...
YouTube videoları son zamanlarda dünya çapında milyonlarca insan için en büyük eğlence kaynaklarından biri. En çok izlenen YouTube videoları arasında da ormanda, şehir kalabalığından uzak, ilkel bir yaşam tercih eden fenomenlerin videoları yer alıyor. YouTube'da videoları milyonlarca kez izlenen bu içerik üreticileri, sadece ilkel imkanlar kullanarak ortaya çıkardıkları eserlerle adeta milyonları kendine hayran bırakıyor. Son olarak izlenme rekorları kıran videolardan biri de "monjolo" videosu oldu.
Medeniyetten uzak yaşamayı tercih eden ve kendi açtığı blogunda ormanda yaptığı icatları paylaşan bir genç adam "Monjolo" adını verdiği suyla çalışan bir çekiç yaptı. Avustralyalı gencin bu paylaşımı YouTube'ta da milyonlar izlendi.
Avustralyalı adam, 'ilginç' icadını kare kare işte böyle anlattı! İşte YouTube'ta izlenme rekorları kıran o videonun aşamaları...