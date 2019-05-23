Su gücüyle öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

YouTube videoları son zamanlarda dünya çapında milyonlarca insan için en büyük eğlence kaynaklarından biri. En çok izlenen YouTube videoları arasında da ormanda, şehir kalabalığından uzak, ilkel bir yaşam tercih eden fenomenlerin videoları yer alıyor. YouTube'da videoları milyonlarca kez izlenen bu içerik üreticileri, sadece ilkel imkanlar kullanarak ortaya çıkardıkları eserlerle adeta milyonları kendine hayran bırakıyor. Son olarak izlenme rekorları kıran videolardan biri de "monjolo" videosu oldu.

23.05.2019 07:44 - Son Güncelleme: 23.05.2019 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





