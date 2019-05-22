Günlük burç yorumları – 22 Mayıs 2019 Çarşamba

BOĞA

Aşk hayatınızın odağınızda devam ettiği bir süreçtesiniz. Partnerinizi mutlu etmek için çabalasanız da onun da sizin için çabalamasına müsade etmelisiniz. Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var ve hiç kimsenin denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz.. Bugün detaylar önemli olacak. Ay, toprak burcunda hareket ediyor. Bugün yoğun programından dolayı etrafındakiler sana ayak uydurmakta zorlanabilirler.