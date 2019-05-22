Günlük burç yorumları – 22 Mayıs 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Mayıs Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Kendinizi anlamak için nereden geldiğinizi anlamak yolunda önemli adımlar atabilirsiniz ayrıca yeni başlayan ilişkileriniz gelecek vaat ediyor. Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. İletişim gücünün yüksek olduğu bir gün. Bugüne kadar biriktirdiğin sorunlarını çözüme kavuşturabilir, kendini işine verebilirsin.
BOĞA
Aşk hayatınızın odağınızda devam ettiği bir süreçtesiniz. Partnerinizi mutlu etmek için çabalasanız da onun da sizin için çabalamasına müsade etmelisiniz. Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var ve hiç kimsenin denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz.. Bugün detaylar önemli olacak. Ay, toprak burcunda hareket ediyor. Bugün yoğun programından dolayı etrafındakiler sana ayak uydurmakta zorlanabilirler.
İKİZLER
Güneş'in burcunuza geçmesinin etkisi ile daha dinamik ve hızlı düşünebilirsiniz ancak önümüzdeki günlerde tercihle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha bir kendinize yönelik olmanıza rağmen, hedefleriniz belirgin olacak Bugün Ay'ın konumu; maddi konularla ilgili çalışmalarınızı yoğunlaştırırken, bu konuda size belirli bir disiplin sağlıyor. Kapalı olmayı tercih ediyorsunuz. Bugün kendini fazlasıyla kısıtlanmış hissedebilirsin. Bu yüzden kendini ifade ederken sert bir dil kullanabilirsin.
YENGEÇ
Başkalarının etkisi altında kalarak verdiğiniz kararları gözlemlemelisiniz. Sıkılganlık yaşayarak geçirebileceğiniz bu süreçte yeni hobiler edinebilirsiniz. İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız. Ay, karşıt burcunda seyre çıkıyor. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, bugünlerde görüş ayrılıkları yaşaman mümkün.
ASLAN
Hayatınızda iniş çıkışlar yapabilir, hayatın güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Güzellikler gibi negatif gibi görünen ancak öğretici olaylar da gerçekleşebilir. Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz , hataya açık olmanıza neden oluyor. Bugün partnerinizin sezgisel davranışlarından rahatsız olacak ve duygularınızı saklamak isteyeceksiniz. İşteki değişiklikler, hız kazanmanı sağlayacak. Kendini geliştirmek adına kurs ve sertifika programlarına katılabilirsin.