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Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

Osmanlı Devleti, ismi günümüzde pek anılmayan ama yaşadıkları dönem devletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok kahraman ve kahramanlık hikayeleri ile dolu. Onlardan biri de Cezayirli Hasan Paşa. Evcil bir aslan ile dolaşan, ABD'ye verdiye bağlayan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız.

22.05.2019 09:47 - Son Güncelleme: 22.05.2019 09:47
Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti. Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

Hedeflediği gibi orduya girmişti ama denizlerden uzak kalmış, karada savaşıyordu.

Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Kaderini değiştiren olay ise, kazandığı para ile aldığı bir gemiyi kullanarak İstanbul'dan, Cezayir'e yola çıkma kararıydı.

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