Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası: Cezayirli Hasan Paşa...
Osmanlı Devleti, ismi günümüzde pek anılmayan ama yaşadıkları dönem devletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok kahraman ve kahramanlık hikayeleri ile dolu. Onlardan biri de Cezayirli Hasan Paşa. Evcil bir aslan ile dolaşan, ABD'ye verdiye bağlayan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız.
22.05.2019 09:47
- Son Güncelleme: 22.05.2019 09:47
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