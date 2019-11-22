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Günlük burç yorumları – 22 Kasım 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

22.11.2019 09:20 - Son Güncelleme: 22.11.2019 09:20
Günlük burç yorumları – 22 Kasım 2019 Cuma

KOÇ:

İnandığınız konularda savaş vermekten hoşlanıyorsunuz.. Bugün, bir takım olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. Gününüzün olumsuz etkilenmesine izin vermemelisiniz. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için, hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 22 Kasım 2019 Cuma

BOĞA:

Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 22 Kasım 2019 Cuma

İKİZLER:

İlişkilerinizde huzursuzlukla karşılaşmak istemiyorsanız, partnerinizle aranızda küçük sorunları büyütmeyin. Her işin altından kolayca kalktığınız için, bugün, çevrenizdeki kişilerin problemlerine ortak olmanızı isteyebilirler. Güvenmediğiniz kişilerin etkisinden kalmadan, onlardan hemen uzaklaşmalısınız.

Günlük burç yorumları – 22 Kasım 2019 Cuma

YENGEÇ:

Yardımlaşma duygunuzun yoğun olduğu gün içinde, çevrenizde biriken insan topluluğu size prestij kazandıracak. Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Bugün karşı tarafın kaprislerini gurur haline getirmeden dinlemeli, empati yeteneğinizi kullanmalısınız.

Günlük burç yorumları – 22 Kasım 2019 Cuma

ASLAN:

Yakın dostlarınızın duygusal desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz fakat taviz vermeyen yapınızla çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle çekişmeler yaşayabilirsiniz. Sizin isteklerinizi karşı tarafın karşılayabilmesi için otoriter olmanız, bazılarını rahatsız edecektir. Bugün, bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin.

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