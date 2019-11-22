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Cuma mesajları: 22 Kasım anlamlı ve kısa en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar en yeni cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Sayfamızda sizler için hiç duyulmamış cuma mesajları içeriklerini derledik. İşte 22 Kasım'a özel anlamlı ve kıs en yeni resimli cuma mesajları...

22.11.2019 07:46 - Son Güncelleme: 22.11.2019 07:50
Cuma mesajları: 22 Kasım anlamlı ve kısa en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde cuma kutlaması yapmak adına güzel bir paylaşım aracı olacaktır. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan ve Allah'ın Müslümanlara özel kıldığı Cuma günü, vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajı paylaşmaktadır. En yeni cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 22 Kasım'a özel resimli ve en yeni cuma mesajları..

Cuma mesajları: 22 Kasım anlamlı ve kısa en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Cennetine davet et Allahim kabrimizde rahatlik, siratta selamet, tatli canimiz sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle Hayırlı Cumalar

* Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.

Cuma mesajları: 22 Kasım anlamlı ve kısa en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar

* Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç olayım. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma mesajları: 22 Kasım anlamlı ve kısa en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun

Cuma mesajları: 22 Kasım anlamlı ve kısa en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

* Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nisfina, mühürledim üstüne.

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