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Günlük burç yorumları – 22 Ekim 2019 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Ekim Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

22.10.2019 09:22 - Son Güncelleme: 22.10.2019 09:22
Günlük burç yorumları – 22 Ekim 2019 Salı

KOÇ:

Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızın çağrılarına cevap vereceksiniz. Başarı grafiğinizle ilgili, tablonun yükselmesi söz konusu.

Günlük burç yorumları – 22 Ekim 2019 Salı

BOĞA:

Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz, rahatladığınızı göreceksiniz.

Günlük burç yorumları – 22 Ekim 2019 Salı

İKİZLER:

Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.. Bugün arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Kardeşlerinizin ve yakın dostlarınızın sizden bekledikleri destek ve istekleri olacak. Bazı olaylara kırıldığınız için yardım etmek istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 22 Ekim 2019 Salı

YENGEÇ:

İş ilişkilerinizde oldukça zekice bir performans sergiliyorsunuz. Sınırlarınızı zorladığınız zaman, bazı problemleri de, siz yüklenmek zorunda kalabiliyorsunuz. Amaçlarınızdan uzaklaşmadan bazı işlerinizi yeniden, küçük çapta restore etmek isteyeceksiniz. İletişim konusunda her türlü zıtlıklara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Günlük burç yorumları – 22 Ekim 2019 Salı

ASLAN:

Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Bugün başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız. Yakın arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Önemli kişilerle bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

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