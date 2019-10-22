Günlük burç yorumları – 22 Ekim 2019 Salı

İKİZLER:

Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.. Bugün arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Kardeşlerinizin ve yakın dostlarınızın sizden bekledikleri destek ve istekleri olacak. Bazı olaylara kırıldığınız için yardım etmek istemeyebilirsiniz.