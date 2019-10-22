BİM'de 20 ürün indirim kategorisinde! 22 Ekim 2019 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
22 Ekim Salı BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Toplam 20 adet ürünün indirimli olarak satılacağı BİM marketlerde geçtiğimiz günlerde katalog yayınlanmış, kampanyalı ürünler belli olmuştu. Genellikle gıda ürünlerinden oluşan katalogda çamaşır makinesi dikkat çekiyor. Peki, BİM marketlerde bu hafta neler var? İşte 22 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
22.10.2019 09:15
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