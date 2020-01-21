Günlük burç yorumları – 21 Ocak 2020 Salı

BOĞA:

Güneş'in bulunduğu konum, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün. Dostlarınızla birlikte alacağınız ortak kararlar her iki tarafı da memnun edici sonuçlara neden olacak. İçgüdüleriniz mükemmel çalışıyor.