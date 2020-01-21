GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 21 Ocak 2020 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

21.01.2020 08:53 - Son Güncelleme: 21.01.2020 08:53
Günlük burç yorumları – 21 Ocak 2020 Salı

KOÇ

Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

Günlük burç yorumları – 21 Ocak 2020 Salı

BOĞA:

Güneş'in bulunduğu konum, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün. Dostlarınızla birlikte alacağınız ortak kararlar her iki tarafı da memnun edici sonuçlara neden olacak. İçgüdüleriniz mükemmel çalışıyor.

Günlük burç yorumları – 21 Ocak 2020 Salı

İKİZLER:

Maddi konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. Bugün, bazı konularda acele karar vermemeli, çevrenizden yardım almalısınız.

Günlük burç yorumları – 21 Ocak 2020 Salı

YENGEÇ:

Duygusal değişimlere açık bir gün içinde olmanıza rağmen, bilinçaltınızda sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün. Aynı fikirlere sahip olsanız bile, karşılıklı yansıtmalarınızda başarısız davranıyorsunuz. Ortak bir payda bulmaya çalışmalısınız.

Günlük burç yorumları – 21 Ocak 2020 Salı

ASLAN:

Ay sizin kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor. İsteklerinizin tavanı oldukça yüksek seyredecek. İçsel disiplininizin mükemmel oluşu yüzünden partnerinizin bazı kusurlarını görmezlikten gelmek istemiyorsunuz. Partnerinizle birbirinize aykırı davranışlar içinde olmanız aranızda bazı pürüzlerin oluşmasına neden olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı BİM 21 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
BİM 21 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...