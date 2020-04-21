Günlük burç yorumları – 21 Nisan 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Nisan 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat, o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz yere zaman kaybediyorsunuz. Bu konuda dengeleri korumazsanız, sizin için daha önemli olan iş konularında göremediğiniz kayıplara uğrayacaksınız.
BOĞA:
Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranış şekillerinden çok etkileniyorsunuz. Mevcut dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz. Bu tür hareket tarzı sorunların artmasına neden olabilir oysa küçük tavizlerle durumu daha kolay çözebilirsiniz.
İKİZLER:
Özellikle, son günlerde takıntı derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz sizin lehinize olacaktır. Aceleci ve aklınıza geldiği an sonuca gitmek istemeniz nedeniyle olayı daha da geciktireceksiniz.
YENGEÇ:
Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Çünkü, bulunduğunuz ortamın yerleşik düzeni sizin tarzınız olmayabilir. Kişisel başarının önemli olmadığı bu ortamlarda değişikliğe ihtiyacınız var.
ASLAN:
Yakın dostunuza vereceğiniz destekle birlikte yeni konular gündeme gelecektir. Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak. Bu şekilde yaklaşımlar sizi motive ediyor çünkü, ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.