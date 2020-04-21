Günlük burç yorumları – 21 Nisan 2020 Salı

KOÇ:

Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat, o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz yere zaman kaybediyorsunuz. Bu konuda dengeleri korumazsanız, sizin için daha önemli olan iş konularında göremediğiniz kayıplara uğrayacaksınız.



