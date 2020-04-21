Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiaları sonrası gözler eşinde! Tek tek ifşa olmuştu

CNN'de yer verilen ve ABD istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre, kalp ameliyatı olan Kuzey Kore liderinin durumunun ciddi olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu iddia etti.

Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin en önemli tatillerinden olan 15 Nisan'da gözler önüne çıkmadı bu durum spekülasyonları da artırdı.