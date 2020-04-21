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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiaları sonrası gözler eşinde! Tek tek ifşa olmuştu

Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir... Kuzey Kore'nin entresanlıklarla dolu lider Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyatın ardından durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi. Henüz konuya resmi açıklama ise yapılmadı. Ancak bu iddiaların ardından gözler tek bir kişiye, Kim Jong-un'un eşi Ri Sol Hu'ya çevirildi. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin lider Kim Jong Un ve eşi hakkında bazı bilgiler ise sadece gizli kaynaklar tarafından sızdırılanlar. Yayınlanan bu bilgiler ise acayip olarak görülen bu yaşamlarının gerçekten acayip olduğunu doğrular nitelikte. İşte Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun kapalı kapılar ardındaki yaşamı.

21.04.2020 10:09 - Son Güncelleme: 21.04.2020 10:09
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiaları sonrası gözler eşinde! Tek tek ifşa olmuştu

CNN'de yer verilen ve ABD istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre, kalp ameliyatı olan Kuzey Kore liderinin durumunun ciddi olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu iddia etti.

Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin en önemli tatillerinden olan 15 Nisan'da gözler önüne çıkmadı bu durum spekülasyonları da artırdı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiaları sonrası gözler eşinde! Tek tek ifşa olmuştu

Güney Kore haber sitesi Daily NK pazartesi gecesi erken saatlerde Kim'in tam anlamıyla iyileşmeye başladığını yazdı. İsimsiz bir kaynağa dayandırılarak hazırlanan haberde başka hiçbir detaya yer verilmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiaları sonrası gözler eşinde! Tek tek ifşa olmuştu

CNN'e konuşan eski CIA Kuzey Kore bölüm başkan yardımcısı Bruce Klinger, "Kim'in sağlığı ile ilgili birçok söylentinin yalan olduğunu görmüştük, ancak ülkenin aşırı gizliliği gerçekleri ortaya çıkarmayı da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiaları sonrası gözler eşinde! Tek tek ifşa olmuştu

GÖZLER EŞİNDE

Kuşkusuz dünyanın en ilginç liderlerinden bir Kim Jong Un. Kuzey Kore'nin kapalılık haline bağlı olarak tamamen gizli bir hayat süren, yaşamından bilgiler gizli kaynaklar ile sızan Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju hakkında da pek fazla bilgi bulunmuyor. Elde olan bilgiler ise sadece Güney Kore istihbaratının elde ettiği bilgiler. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiaları sonrası gözler eşinde! Tek tek ifşa olmuştu

2012'de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi olarak medyada yer almaya başlayan Ri Sol Ju hakkında çok az bilgi yer alıyor.

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