Günlük burç yorumları – 21 Mayıs 2019 Salı

YENGEÇ

Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak. Kombinasyon burcunuz Boğa'da ilerleyen, Venüs'ün verdiği şanstan yararlanmalısınız.Değişimi hayatın her alanına yaymak isteyebilir, evinde ya da kendinde farklılık yapmak için alışverişe çıkabilirsin.