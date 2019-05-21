Günlük burç yorumları – 21 Mayıs 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Mayıs Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
İlişkilerinizi gözden geçirmek için önünüze sunulan doneleri görmezlikten gelmemelisiniz. Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları sizi yanlış tanıyor, sizde biliyorsunuz. Kariyerini odak haline getireceksin. Maddi olarak kendini güvence altına alma isteğin artıyor. Kültürel açıdan gelişmeye meyillisin.
BOĞA
Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor. Bu değişimler, mükemmel olma isteminizden kaynaklanıyor.. Bugün, duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.Çalışkanlığın sayesinde çok çabuk ilerlemen farklı yorumlara sebep olabilir. Kaygılarının seni yönlendirmesine izin verme.
İKİZLER
Arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. İletişim içinde olacağınız arkadaşlarınızla bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek. Güneş bugün burcuna geçiyor. Arayış içinde olduğun bir gün. Bugün mesaiye kalman gerekebilir.
YENGEÇ
Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak. Kombinasyon burcunuz Boğa'da ilerleyen, Venüs'ün verdiği şanstan yararlanmalısınız.Değişimi hayatın her alanına yaymak isteyebilir, evinde ya da kendinde farklılık yapmak için alışverişe çıkabilirsin.
ASLAN
Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını ona bırakmalısınız. Maddi konularda korkusuzca davranmayı istemek en doğal hakkınız olabilir. Zaman gecikmeleri yaşayabilirsiniz. Bugün görev ve sorumluluklarının arttığını hissedebilir, endişeye kapılabilirsin. Sabırlı ve sakin davranman gerekiyor.