Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor! Baba Vanga'yı bile geride bıraktı

Baba Vanga, Nostradamus gibi kahinleri daha önce defalarca duydunuz. Peki ya Shipton Ana? Diğerlerine göre biraz daha geri planda kalsa da Shipton Ana'nın kehanetleri diğerlerine göre daha tutarlı.

İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri ile ilgili tüm detaylar...