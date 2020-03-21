Günlük burç yorumları – 21 Mart 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Mart 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyorlar. Dikkatli olmalı ve enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız
Başarılarınla adından söz ettireceğin bir gün. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak ve emeklerinin karşılığını almak isteyeceksin. Bugünlerde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Duygusal konularda sert açı çizerken, mesleki konularda daha çok hırs ve azimi işaret etmekte.
BOĞA:
Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Maddesel katkılardan çok, yapacağınız manevi yardım, onları rahatlatacaktır. Aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.
Kendine yeni hedefler belirleyeceğin bir gün. Hem kişisel hem de mesleki gelişimini desteklemek adına kurslara katılabilirsin. Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi daha çekici göreceğiniz ve kendi kendinizin iyi yönlerini keşfederek taktir edeceğiniz bir gündesiniz.
İKİZLER:
Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.
İçinde bulunduğun her ortamda sorumluluğu üstüne alman yorulmana sebep olabilir. Kararlı olduğun bir gün. Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi anlamak ve sevmek başka insanların da sizi anlamasına ve sevmesine yardım edecektir. Yaşamı kaçırmayın.
YENGEÇ:
Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işlerinizi çok kolay sonuçlandırabiliyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmak üzeresiniz.
Gün boyunca duygu dalgalanmaları yaşayabilirsin. İçinde bulunduğun durumlar seni mutlu etmeyebilir. Bütün bir özgüven kendinizi ifade etme noktasında size iyi gelecek. Başarı için gerekli olsa da fazlaca hırslı olmak hayatı yaşamanızda önünüzde engel teşkil edebilir.
ASLAN:
Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Çünkü, sizi yanlış yönlendirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.
Bugünlerde önüne çıkacak cazip teklifler oldukça ilgini çekecek. Hiçbir fırsatı kaçırmak istemeyeceksin. Etrafınızdaki insanlara karşı ben bilirimci bir tutum sergileyebilir, kimseyi dinlememek isteyebilirsiniz. Bu durum gelişiminizin önündeki en büyük engel olacaktır.