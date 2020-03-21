Günlük burç yorumları – 21 Mart 2020 Cumartesi

BOĞA:

Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Maddesel katkılardan çok, yapacağınız manevi yardım, onları rahatlatacaktır. Aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.



Kendine yeni hedefler belirleyeceğin bir gün. Hem kişisel hem de mesleki gelişimini desteklemek adına kurslara katılabilirsin. Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi daha çekici göreceğiniz ve kendi kendinizin iyi yönlerini keşfederek taktir edeceğiniz bir gündesiniz.