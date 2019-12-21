Günlük burç yorumları – 21 Aralık 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? Teraziler aşk konusunda kendini verimli hissedecek. Kovaların sırları deşifre olabilir. Koçlar iş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilir. İşte 21 Aralık Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Bugün, kişisel güvenliğinizi ön plana çıkaran düşünceler içindesiniz. Olayları değişik boyutlarda değerlendirmeniz yüzünden yanlış sapmalar yaşıyorsunuz. Sorunları çok fazla irdeleyeceğiniz bir gün. Bazı konularda kendinize güvenmeyi artık öğrenmeli, fırsatları doğru değerlendirmelisiniz Finans konusunda yeni kararlar almalısınız.
Aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevreniz de yüksek enerjinizden istifade edebilirler.
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BOĞA: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, duygusal ilişkilerinize yeni bir boyut sunuyor. Sizin iyi niyetli yaklaşımlarınızla, onun size olan davranışları arasında olumlu bir paralellik var. Duygusal yaşantınızın güven içinde olmasını istiyorsanız, maddesel kazançlarınızı ön planda tutmalısınız.. Mevsimlerin değişmesi, yemek alışkanlığınızı bozuyor.
Maddi konularda kendinizi yetersiz ya da güvensiz hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde yaptığınız yatırımın tam olarak karşılığını alamamak sizi tedirgin edebilir.
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İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla aranızda güçlü bağlar oluşturabilirsiniz. Karşılıklı yardımlaşmalarla isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İnatçı yapınız, her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Bugün beklemesini bilmelisiniz. Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin.. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.
Kendinizi oldukça aktif ve enerjik hissedebilirsiniz. Gün içerisinde enerjiniz işlerinizin tamamına yetebilir ve etrafınızdaki kişiler de sizi şaşırarak seyredebilirler.
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YENGEÇ: Yaşam kalitenizi arttırma çabası içinde olmanızı, biraz da çevresel faktörlerle bağlantılı ilerliyor. Toplumsal olayların gündem kazanacağı bir gün içindesiniz. Ay kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerlerken, ben merkezci yönünüzü ortaya çıkarıyor. İnançlarınız doğrultusunda ilerliyor olmanızın, size kazandıracağı avantajlara yaklaşıyorsunuz.
Kendinizi ifade etmek istemeyeceğiniz ve net olamadığınız bir gündesiniz. Bu süreçte esas olan, sonrasında pişman olacağınız bir şey yapmamak. Beklemenizde fayda var.
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ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi etkilemeyi seviyorsunuz. Bugün, işbirliği içinde olacağınız kişilerin inatçı tavırları karşısında sinirlenebilirsiniz. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir gün içindesiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Kafanızdan eski pürüzleri atmalısınız.
Duygularınızın sizi yönetmesi hali iyi değilim hissiyatı sizi yapmak istediklerinizden alıkoyabilir. Yeterince iyi olmayı beklemeden istediklerinizi yapmaya çalışmalısınız.