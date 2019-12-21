Günlük burç yorumları – 21 Aralık 2019 Cumartesi

BOĞA: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, duygusal ilişkilerinize yeni bir boyut sunuyor. Sizin iyi niyetli yaklaşımlarınızla, onun size olan davranışları arasında olumlu bir paralellik var. Duygusal yaşantınızın güven içinde olmasını istiyorsanız, maddesel kazançlarınızı ön planda tutmalısınız.. Mevsimlerin değişmesi, yemek alışkanlığınızı bozuyor.

Maddi konularda kendinizi yetersiz ya da güvensiz hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde yaptığınız yatırımın tam olarak karşılığını alamamak sizi tedirgin edebilir.

.