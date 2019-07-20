Günlük burç yorumları – 20 Temmuz 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Temmuz Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Stresinize hakim olmanız gerçekten çok önemli. Kendinizi belli noktalarda kısıtlayın ve frenleyin. İş konusunda size yüklenen kişiler olabilir.
İyi bir planlamayla bir takım hatalarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, bugün bir çok başarıyı bir arada yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla birlikte önemli çalışmalar içinde olacak ve yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağlayacaksınız.
BOĞA
Doğa yürüyüşleri, doğa ile haşır neşir olabileceğiniz her türlü aktivite size iyi gelecektir ve hareketli yaşamınızı destekleyecektir.
Duygusal güvene ihtiyacınız var fakat bunu etrafınızdaki kişilere belli etmekten çekiniyorsunuz. Değerinizin anlaşılmaması ve isteklerinizdeki aşırı artış kendinizi yalnız hissetmenize neden oluyor. Olayları mantıksal çerçevede değerlendirmek sizi rahatlatabilir.
İKİZLER
Aşk ilişkilerinde Venüs'ün etkisini hissedebilirsiniz, partnerinize içinizden geldiği gibi davranın sevginizi gösterin, mutluluğunuz artacak.
İsteğiniz dışında gerçekleşecek olaylarda karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Bugün dert dinlemek zorunda kalabilirsiniz ama akıl vermek hoşunuza gidecektir. Huzurlu bir yaşam için hayatınızı sorgulamaktan vazgeçmelisiniz.
YENGEÇ
Manevi süreçlerde size destek olan kişilere karşı sevginiz artabilir. Somut bir kazanım yaşamak için aktif bir yaşam benimsemeniz gerekmekte.
Sevdiğinizle aranızda güçlü bir bağ var fakat sizin duygularınızı anlamak çok zor. Bugün kıskançlığınızı bastırmak zorundasınız. Aksi halde aranızdaki güçlü bağ sizi bir arada tutmaya yetmeyebilir. Sosyal yaşamın renkli yönlerini deneyimlemelisiniz.
ASLAN
İş ya da aşk alanında dişil enerjinin etrafınızda aktive olduğunu görebilir ve size huzur veren kişileri hayatınıza çekebilirsiniz.
Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle yapacağınız işbirliği, yaşamınıza istediğiniz hareketi kazandıracaktır. Çevre motivasyonunuzun yoğun olması ve arzuladığınız sıra dışı aksiyonların içinde bulunmak, ufkunuzun genişlemesine katkı sağlayacaktır.