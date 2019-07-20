Günlük burç yorumları – 20 Temmuz 2019 Cumartesi

YENGEÇ

Manevi süreçlerde size destek olan kişilere karşı sevginiz artabilir. Somut bir kazanım yaşamak için aktif bir yaşam benimsemeniz gerekmekte.

Sevdiğinizle aranızda güçlü bir bağ var fakat sizin duygularınızı anlamak çok zor. Bugün kıskançlığınızı bastırmak zorundasınız. Aksi halde aranızdaki güçlü bağ sizi bir arada tutmaya yetmeyebilir. Sosyal yaşamın renkli yönlerini deneyimlemelisiniz.