Günlük burç yorumları – 20 Mayıs 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Mayıs Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Onların isteklerine karşı verdiğiniz tepkilerin çoğu zaman size nasıl davrandıkları ile doğru orantıda olduğunu görünce bireyselliğiniz ön plana çıkacaktır.Ay, Yay burcunda ilerliyor. Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Siz zor işleri sevdiğiniz için, sorunlu konuları seçiyorsunuz. Maddi konularda sınırlarınızı zorlayarak harekete geçmeniz işe yarayacak. Kariyerine yoğunlaşmış durumdasın. Yeni başlangıçlar için hedefler belirliyorsun ama sabırsızlığın, yanlış anlaşılmana yol açabilir.
BOĞA
Aile ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda kendi kararınızı verdiğinizden ve pişman olmayacağınız şekilde hareket ettiğinizden emin olmanız gerekmekte. Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. Gökyüzünün konumu, değişimlerin kapısını açabilir. Muhasebeyle ilgili işlemler, aklının karışmasına neden olabilir.
İKİZLER
Partnerinizin size karşı duyduğu hisler keyfinizi yerine getirebilir. Sizin uyumlu tepkilerinize gelen tepkiler gününüzü neşelendirecek. Ay, karşıt burcunuzda ilerlemekte. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konuların gündeme gelmesi sizi düşündürecektir, fakat elde edeceğiniz kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız. Herkese karşı temkinli davranıyorsun fakat biraz rahatlaman gerekiyor, her şeye müdahale edemezsin.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda partnerinizin geleceğe yönelik planlar yaptığını ve hayaller kurduğunu keşfederek kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Bugün, duygularınız oldukça yoğun. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Bugün, olumsuzluklar canınızı sıkmamalı. Değişimi hayatın her alanına yaymak isteyebilir, evinde ya da kendinde farklılık yapmak için alışverişe çıkabilirsin.
ASLAN
Aşk hayatınızda hareketlenmeler yaşanabilir. Çoğunlukla olumlu ve verimli yönde gelişecek durumlar yaşanır iken hayatınız rutin düzeninden çıkabilir.Bugün, Ay kombinasyon burcunuz Yay burcunda ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor.
İlişkilerinizde istediğiniz güç arayışı bir türlü bitmiyor. Geçmişle ilgili takıntılarınız gündeme gelebilir. Eski hatalarınız yüzünden kendinizi suçlayabilirsiniz. Ani işten çıkarmalar söz konusu olabilir. İşinden memnun değilsen, daha stressiz bir alana geçiş yapmak isteyeceksin.