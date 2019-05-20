Günlük burç yorumları – 20 Mayıs 2019 Pazartesi

KOÇ

Onların isteklerine karşı verdiğiniz tepkilerin çoğu zaman size nasıl davrandıkları ile doğru orantıda olduğunu görünce bireyselliğiniz ön plana çıkacaktır.Ay, Yay burcunda ilerliyor. Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Siz zor işleri sevdiğiniz için, sorunlu konuları seçiyorsunuz. Maddi konularda sınırlarınızı zorlayarak harekete geçmeniz işe yarayacak. Kariyerine yoğunlaşmış durumdasın. Yeni başlangıçlar için hedefler belirliyorsun ama sabırsızlığın, yanlış anlaşılmana yol açabilir.