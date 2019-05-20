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Yolculuklarda rastlamak istemeyeceğiniz görüntüler

Yolculuklarımızda nezaket gereği, ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, tırnaklarımızı kesmez ya da kıyafetlerimizi çıkarmayız. Ancak biz her ne kadar dikkat etsek de yüzlerce kişiyle gerçekleştirdiğimiz yolculuklarla illa bu kurallara kulak asmayan kişiler ortaya çıkıyor. Bir sosyal medya platformu, yolculuklarda karşılaşmak istemeyeceğiniz görüntüleri derledi. İşte "asla çekemem" diyeceğiniz, yolculuk esnasında çekilmiş birbirinden ilginç görüntüler..

20.05.2019 07:36 - Son Güncelleme: 20.05.2019 07:38
Yolculuklarda rastlamak istemeyeceğiniz görüntüler

İşte yolculuk esnasında asla karşılaşmak istemeyeceğimiz birbirinden ilginç görüntüler...

Yolculuklarda rastlamak istemeyeceğiniz görüntüler
Yolculuklarda rastlamak istemeyeceğiniz görüntüler
Yolculuklarda rastlamak istemeyeceğiniz görüntüler
Yolculuklarda rastlamak istemeyeceğiniz görüntüler
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