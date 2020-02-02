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Günlük burç yorumları – 2 Şubat 2020 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

02.02.2020 09:54 - Son Güncelleme: 02.02.2020 09:54
Günlük burç yorumları – 2 Şubat 2020 Pazar

KOÇ:
Ay, maddesel ilişkilerinizi olumlu etkilerken, girişimciliğinizin destek görmesi, gururunuzu okşayabilir. Gelip geçici davranış biçimlerinden çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor, başaramıyorsunuz

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Günlük burç yorumları – 2 Şubat 2020 Pazar

BOĞA:
Sosyal ilişkilerinizde, sizden beklenen şeyleri gözünüzde büyütüyor ve içsel çatışmalar yaşıyorsunuz. Partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Onun iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz

Günlük burç yorumları – 2 Şubat 2020 Pazar

İKİZLER:
Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla, kızdırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 2 Şubat 2020 Pazar

YENGEÇ:
Kişisel tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle, tartışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 2 Şubat 2020 Pazar

ASLAN:
Maddi konularda gizlilik yaşamak istemiyorsunuz. Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyleri bekliyorsunuz. Bugün güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz.

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