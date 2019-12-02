Günlük burç yorumları – 2 Aralık 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Aralık Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
02.12.2019 09:33
- Son Güncelleme: 02.12.2019 09:33
KOÇ:
Yapmayı planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.
BOĞA:
Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Gelecek günlerde, değerinizi anlayacaklar.
İKİZLER:
Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Çalışmalarınızda, karşı taraftan beklediğiniz tek şey, güven!
YENGEÇ:
Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, pratik düşünmenize rağmen düşüncelerinizi paylaşmak konusunda çekimsersiniz.
ASLAN:
Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Emin olmadığınız konularda konuşmuyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.