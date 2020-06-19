Günlük burç yorumları – 19 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Haziran 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar karşınıza çıkacak. Sosyal çevrenizden olumlu geri dönüşler alabilir, bugün çokça iltifat duyabilirsiniz. Işığınızın herkesçe fark edilmesi hoşunuza gidip özgüveninizi arttıracak.
Geçmişinle yüzleşmen gerekebilir. Hatırlamak istemediğin anılar moralini bozabilir. Ailenden gelen bir telefon ile moralin yerine geliyor.
BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Bugünlerde duygusal konularda kendinizi hassas hissedebilir, aynı zamanda uygun koşullarda kalbinizi sevdiklerinize açmaya niyet edebilirsiniz.
Güne güzel bir kahve ile başlayabilirsin. Yüksek öğrenim gören bir Boğa burcuysan gelecek planlarında sapmalar meydana gelebilir.
İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin birçok konudan daha önemli. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor. İş çevrenizde sorumluluğu almanız ve her işi sizin yapmanız beklenebilir. Art niyet derecesine varan açılımlarda gerekli aksiyonu göstermeniz önemli...
Ekonomik alanda ortaya çıkan yeni modelleri takip ediyorsun. Ticaret ile uğraşan bir İkizler burcuysan bunun faydasını görebilirsin.
YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandıklarınızdan taviz vermek istemiyorsunuz.
Arkadaşlık ilişkilerinizde arkanızdan konuşulduğunu duyduğunuz bazı şeyler moralinizi bozsa da radikal karar alabilme cesareti sizi rahatlatacaktır. Harcamaların konusunda dikkatli olman gereken bir gün. Teknolojik eşyaların beklenmedik arızası ile karşı karşıya kalabilirsin.
ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Son zamanlarda iş çevrenizde sağ duyunuz ve başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz. Sabırlı oluşunuz sizi her zaman olumlu yönde etkileyecektir.
Arkadaşların tarafından yalnız bırakıldığını hissedebilirsin. Aile büyüklerinden biri, sorunlu olan ilişkin hakkında nasihat verebilir.