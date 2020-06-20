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Çinlilerin zeka testi herkesi zorladı! Kimse bulamıyor

İnternette Çinlilerin I.Q. testi' olarak dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.

20.06.2020 06:34 - Son Güncelleme: 20.06.2020 06:34
Çinlilerin zeka testi herkesi zorladı! Kimse bulamıyor

Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.

Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çinlilerin zeka testi herkesi zorladı! Kimse bulamıyor

AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.

Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

Çinlilerin zeka testi herkesi zorladı! Kimse bulamıyor

Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

Çinlilerin zeka testi herkesi zorladı! Kimse bulamıyor

Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?

(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)

Çinlilerin zeka testi herkesi zorladı! Kimse bulamıyor

Resime 15 kibrit çöpü ekleyerek birbirine tamamen eşit 4 alan oluşturun.

(Kibrit çöplerini kırmak yasak)

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