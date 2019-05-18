Günlük burç yorumları – 18 Mayıs 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? Oğlak burçları verimli günleri geride bırakırken, Kova burçları bugünü oldukça verimli geçirebilir. İkizler burçları ise aşk hayatında yeni gelişmeler ile karşılaşabilir. İşte 18 Mayıs Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Hayatınızı başkalarını düzeltmek için geçirdiğinizi fark edebilir, kendi düzeninizi oluşturmak adına adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Mayıs, maddi konuların ön planda olduğu bir ay. Bugünkü Dolunay, bu konuda yeni gelişmelerle karşılaşmanı sağlayabilir.
Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli ve agresif olabilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.
BOĞA
Gezegenininiz burcunuzda seyrederken bir bütünlük içerisinde olabilirsiniz. Aşkta partnerinizin ihtiyaçlarını önemsediğiniz için sağduyulu davranışlarla... Bugün karşıt burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Monotonluktan sıkıldığın bir gün. Hayatınla ilgili kararlar alabilirsin.
Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilir ve düzenleyebilirsiniz.
İKİZLER
Aşk hayatınızla ilgili verimli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinize karşı güçlü bir imaj çizmek yerine ona kendinizi iyi ifade etmeniz daha doğru bir strateji olacaktır. Alışkanlıklar, üzerinde ağırlık bırakıyor. Bugün gerçekleşen Dolunay, aklına enteresan düşünceler getirecek.
Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Sadece dengeli davranmalısınız. Beklentilerinizde fazla uç davranıyor ve gerçekleşmediği zaman da, çok üzülüyorsunuz.
YENGEÇ
Beklenmedik yerden gelecek hediye kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz biri ile yapacağınız görüşme sizi geçmişe götürebilir. Bugün Dolunay gerçekleşiyor. Belirsizlik moralini bozuyor. 'Hayatımı nasıl düzene sokabilirim?' diye düşünebilirsin.
Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız. Finans konularıyla ilgili yeni, bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz. Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz.
ASLAN
Dolunay öncesinde kendinizi bir miktar sakin hissetseniz de ilerleyen günlerde sizi strese sokabilecek konular konusunda akıllıca davranmanız gerekiyor. Hayatta ne istediğine karar vermek isteyebilirsin. Emeklerinin göz ardı edildiğini düşünüyorsan yüreğine su serpiliyor.
İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor. İkna edici konuşarak sorunlarınıza bir çözüm bulmanız gerekiyor. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, size olumlu destek verecek.