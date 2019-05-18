Günlük burç yorumları – 18 Mayıs 2019 Cumartesi

İKİZLER

Aşk hayatınızla ilgili verimli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinize karşı güçlü bir imaj çizmek yerine ona kendinizi iyi ifade etmeniz daha doğru bir strateji olacaktır. Alışkanlıklar, üzerinde ağırlık bırakıyor. Bugün gerçekleşen Dolunay, aklına enteresan düşünceler getirecek.

Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Sadece dengeli davranmalısınız. Beklentilerinizde fazla uç davranıyor ve gerçekleşmediği zaman da, çok üzülüyorsunuz.