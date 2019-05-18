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Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik, Spor Bayramı nedeniyle Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı'nca, Mustafa Kemal Atatürk'e ait çok özel fotoğraflar paylaşıldı. İşte arşivlerden daha önce görülmemiş Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları.

18.05.2019 12:20 - Son Güncelleme: 18.05.2019 12:27
Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan at binerken, kürek çekerken, atış yaparken çekilen fotoğrafları ile gençlerle bir araya geldiği anların kareleri paylaşıldı.

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı'nca "Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularında derlenen özel fotoğraflar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor. Albümde Edirne Öğretmen Okulu'nda öğrencilerle çekilen fotoğrafı da yer aldı.

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Albümde, Atatürk'ün 1938'deki tören sırasında çekilen fotoğrafı da yer aldı.

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