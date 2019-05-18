Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı'nca "Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularında derlenen özel fotoğraflar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.