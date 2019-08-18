Günlük burç yorumları – 18 Ağustos 2019 Pazar

KOÇ:

Etrafınıza karşı çok duyarlı olacak, herkesin yardımına koşmak isteyeceksiniz. Ancak yine de iyi niyetinizin kullanılma ihtimaline karşı dikkatli olun. Doğal olmak bazen size çok şey kaybettirebilir. Duygusal konularda fikir yürütmekten kaçınmalısınız. Fevri davranışlarınızla, çevrenize yanlış örnek olabilirsiniz. Partnerinizden beklediğiniz ilgiyi akşam saatlerinde göreceksiniz.