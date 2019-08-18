Günlük burç yorumları – 18 Ağustos 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Ağustos Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Etrafınıza karşı çok duyarlı olacak, herkesin yardımına koşmak isteyeceksiniz. Ancak yine de iyi niyetinizin kullanılma ihtimaline karşı dikkatli olun. Doğal olmak bazen size çok şey kaybettirebilir. Duygusal konularda fikir yürütmekten kaçınmalısınız. Fevri davranışlarınızla, çevrenize yanlış örnek olabilirsiniz. Partnerinizden beklediğiniz ilgiyi akşam saatlerinde göreceksiniz.
BOĞA:
Kendi yaşınıza yakın kişilerle yapacağınız aktiviteler size iyi gelebilir. Sosyalleşmek adına atacağınız adımlar çevrenizin genişlemesine sebep olabilir. Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz. Arkadaşlarınızı ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz. Bugün, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. İsteklerinizi gemlemek zorunda kalmaktan gergin olabilirsiniz.
İKİZLER:
Etrafınızdaki kişilerin anlayışınıza ihtiyacı olabilir. Bu sebepten bugün ortamın dengesini kuran, güler yüzlü olan, çözüm üreten tarafın siz olması beklenebilir. Enerjiniz çok güçlü ve bunu olumlu kullanmanın yollarını araştırmalısınız. Hissettiklerinizle amaçlarınızın aynı yönde olması, uğraş vermeniz gerektiren konuların kolaylaşmasını sağlıyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin.
YENGEÇ:
Aşk hayatınızda mutluluk verici gelişmeler olabilir. Duygusal konularda bugünlerde enerjinizi en çok ilişkinizi yapılandırmak için kullanmak isteyebilirsiniz. Hedefleriniz konusunda yanılmıyorsunuz. Akıllıca verdiğiniz kararları çözümleyici bir metotla pekiştirmeniz, işlerinizin kısa sürede bitmesini sağlıyor. Bugün maddesel konularınızda dikkatli olmalı ve istemediğiniz işlerin sorumluluğunu yüklenmemelisiniz.
ASLAN:
Bir süredir etrafınızda olan problemleri göz ardı etmeden dikkatlice çözmeye çabaladığınız için artık kendinizi düzlüğe çıkmış hissedebilirsiniz. Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınızda canlanma artıyor. Bugün dikkatler sizin üzerinizde olacak.