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Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü... Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü... Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. (Cevaplar foto galerinin sonunda)

18.08.2019 00:26 - Son Güncelleme: 18.08.2019 00:26
Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü... Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz?

Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü... Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü... Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

3. Resimde ilk ne görüyorsun?

Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü... Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü... Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

CEVAPLAR

1.

1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.

4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.

7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.

10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

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