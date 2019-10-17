Günlük burç yorumları – 17 Ekim 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Ekim Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
BOĞA:
Dostluklar konusunda seçici ve titiz davranmaya çalışıyorsunuz. Bugün, kalıcı işler yapmak için önemli adımlar atacaksınız. Kendinizi yoğun iş temposunun içinde bulabilirsiniz. Ani iş gezileri gündeme gelecek ve bağımsız yönünüzü istediğiniz gibi kullanma şansınızı elde edecek, özellikle inatçı yapınızı ön plana çıkaracaksınız.
İKİZLER:
Çevrenizle bütünleşmekten hoşlanmanıza rağmen, bugün aykırı düşünceler içindesiniz. Kendi fikirlerinizin doğruluğuna inanıyor ve iletişim içinde olduğunuz kişilere karşı kendi savunmanızı yapıyorsunuz.. Sosyal ilişkilerinizin önemini, yaşadığınız olayların sonuçlarında daha bilinçli bir şekilde anlayacaksınız.
YENGEÇ:
Bugün sevdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Güçlü iş birliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve onlarla iletişim sağlamak için, kısa yollar gündeme gelecek. Kendinizi ispat edeceğiniz alanları seçerek, başarınızı perçinleyecek işler peşindesiniz. Finans konuları üzerinde yoğunlaşmalısınız.
ASLAN:
Aşırı tutkulu yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz. Kararlarınızı yalnız vermekten hoşlandığınız için, coşku duygusunun eksilmesi, sizde gerilim yaratıyor. Bugün, içsel savaşlarınıza bir son vermeli, ve çevrenizdeki olayları daha sıkı bir şekilde takip etmelisiniz. Eski hesapların yeniden gündeme gelmesi canınızı sıkmamalı.