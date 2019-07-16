Günlük burç yorumları – 16 Temmuz 2019 Salı

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Bu Haftanın Gündemi: Kararsızsın!

Partneriniz özür ya da gönül alma durumu bekleyebilir sizden, önemli olan burada sevginizi göstermek olacak, taktir edileceksiniz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir dönem olacağından emin olabilirsiniz. Ay tutulmasından önemli etkileşim yaşayacaksınız. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.