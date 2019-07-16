Günlük burç yorumları – 16 Temmuz 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? Bugün Oğlak burcunda yaşanacak Ay Tutulması 19 yıl önceki döngüye vurgu yapıyor. Ekonomiye, en çok da altın piyasasına dair bugünden itibaren ilginç haberler duymaya başlayacağız. Dünyanın dört bir yanında ekonomik kriz ve denizaltılar konuşulacak. Peki 16 Temmuz 2019 tarihinde yaşananacak olan ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkisi nedir? İşte 16 Temmuz Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bu Haftanın Gündemi: Umutlusun!
Bugünlerde etrafınızdaki sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu konuda sakin fakat atak bir tavır sergileyin. Sosyal ilişkilerinizi nasıl kullanacağınızı artık biliyorsunuz. Özellikle kendi sisteminizin üzerine çıkmak istemiyor ve titiz bir yaklaşımla ilişkilerinizi gözlemliyorsunuz. Paraya karşı ilginiz artacak ve kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Organizasyonlarda karşılaşacağınız kişiler çok önemli olacak.
BOĞA:
Bu Haftanın Gündemi: Hareketlisin!
Bereketin hayatınızda hüküm süreceği bir gündesiniz. Maddi konularda elinize beklemediğiniz yerden para gelebilir ya da paranız bereketlenebilir. Maddi konularınızı bugün gözden geçirmeli ve yaşamınızdaki aksayan yönlerinizi yeniden ele almalısınız. Uranüs'ün verdiği en, değişimlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Elde ettiğiniz eski fırsatların yerini çok daha farklı şeyler alıyor. Bu gün kendinize zaman ayırmalı ve yeni planlar yapmalısınız. Dostlarınızdan alacağınız yardım çok önemli olacak.
İKİZLER:
Bu Haftanın Gündemi: Düşüncelisin!
Partnerinizin kusurlarını ön plana çıkartarak kendisini bir miktar kızdırabilirsiniz. Bugünlerde mümkün olduğunca pozitif olana odaklanın. Doğal yetenekleriniz sayesinde, birçok iş kolunda önemli başarılar sizi bekliyor. Bugün farklı çevrelere girmeniz, başkalarının ilgisini üzerinize çekmenize neden olacak. İnceleme yeteneğinizi sayesinde, bir çok problemleri anında çözeceksiniz. Karşınızdaki kişileri ikna etmeniz çok kolay. Anlamlı yolculuklar sizi bekliyor.
YENGEÇ:
Bu Haftanın Gündemi: Kararsızsın!
Partneriniz özür ya da gönül alma durumu bekleyebilir sizden, önemli olan burada sevginizi göstermek olacak, taktir edileceksiniz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir dönem olacağından emin olabilirsiniz. Ay tutulmasından önemli etkileşim yaşayacaksınız. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.