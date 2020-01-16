Günlük burç yorumları – 16 Ocak 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Ocak Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken tek şey, kendinizi geriye çekmek olmalıdır.. Sağlam temeller üzerinde gelişmiş duygular, her şeyden daha fazla mutlu olmanızı sağlıyor. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Algılama gücünüzün yüksek olduğu bir gün.
BOĞA:
Uranüs burcunuzda ilerlerken, sizin olumlu ve sert yönlerinizi de ortaya çıkarıyor. Bugün, ilişkilerinizden kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken, kendinize özgün bir sistem kullanıyor, yaşamınızdaki olaylara ciddi bakıyorsunuz. Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz…
İKİZLER:
Bugün, başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için,bazen yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor. Bugün temkinli hareket etmelisiniz.
YENGEÇ:
Bugün Ay'ın konumu, sizin olumlu yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız, doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır
ASLAN:
Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Bir çok arkadaşınız, sizin tavsiyelerinizden yararlanmak isteyebilirler.