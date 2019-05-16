Günlük burç yorumları – 16 Mayıs 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Mayıs Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugün Mars Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bu sebepten bugünlerde gündem konunuz aileniz olabilir. Aile içi sürtüş. Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda çekimser davranarak, biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz. Son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar seni yormuştu. İşlerini yoluna koyman, maddi açıdan rahatlamanı sağlayacak.
BOĞA
Maddiyatla alakalı konularda problemlerinizin sona erdiği bir döneme giriyorsunuz. Aile ve arkadaşlık ilişkilerine ve sevgiye yönelmeniz gereken bir gündesiniz. Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Düşündüğünüz şeyler için yolculuklar gündeme gelecektir. Bugün, performansın ve hallettiğin işler takdir görebilir. 'Disiplin benden sorulur' diyorsun. İşindeki düzenine ise herkes hayran.
İKİZLER
Sizi huzursuzluk içine sokan her konudan uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca hastalık yaşayan İkizler üyeleri iyileşmelerinde hız gözlemleyebilirler. Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz. Atılım yapmak isterken, sahip olduğunuz imkanları, tehlikeye atmamalısınız. Bugün, hayal gücünüzü mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız. Sosyalleşmenin faydalarını gördüğün bir döngü. Kararsızlık yaşadığın bir konuda, bir arkadaşından ilham alabilirsin.
YENGEÇ
Mars burcunuzdan geçiş yapmakta olduğu için bugünlerde sinir, stres baş gösterebilir. Dinlendirici etkinliklerle kendinizi iyi hissederek süreci rahat geçirebilirsiniz. İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Onların farklı davranışları karşısında göstereceğiniz duygusal tepkilere, kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Pratik yönlerinizi ön plana çıkarmalısınız. Sevdiğin insanlara sevgini belli edecek şekilde davranmak isteyebilirsin. Bazı konularda karar alman gerek.
ASLAN
Üşengeçliğiniz malum ve idealist yapınız da malum iken tam bir şeyleri başarıyorken üşengeçlik göstererek yerinizde saymaya meyil edebilirsiniz. Bugün, olumlu günlerinizden biri. Ay, kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlerken, sizin hareketli ve çalışkan yönlerinizi daha da geliştiriyor. Düşüncelerinizde daha fazla esneklik görülecek. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken, bir çok organizasyon çalışmalarınız, gündeme gelecektir.. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız. Gelirini artırmak adına çabalarının sonucunu alabilir ve görüşmeler gerçekleştirebilirsin. Ayrıca beklentilerin değişebilir.