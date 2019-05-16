Günlük burç yorumları – 16 Mayıs 2019 Perşembe

BOĞA

Maddiyatla alakalı konularda problemlerinizin sona erdiği bir döneme giriyorsunuz. Aile ve arkadaşlık ilişkilerine ve sevgiye yönelmeniz gereken bir gündesiniz. Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Düşündüğünüz şeyler için yolculuklar gündeme gelecektir. Bugün, performansın ve hallettiğin işler takdir görebilir. 'Disiplin benden sorulur' diyorsun. İşindeki düzenine ise herkes hayran.