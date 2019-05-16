Kırşehir'deki bu cami Bakara Suresi'nden esinlenerek yapıldı! Şimdi dünyanın en ünlüsü

Kırşehir'de bulunan Hamidiye Camisi'nin iç dizaynı , Bakara Suresi'ndeki bir ayetten esinlenilerek yapıldı ve bir anda dünyanın en ünlü camilerinden birisi haline geldi. Yalnız Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gören Hamidiye Camisi, yabancı gazete ve makalelere konu olurken, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

16.05.2019 09:45 - Son Güncelleme: 16.05.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





