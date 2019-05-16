Kırşehir'deki bu cami Bakara Suresi'nden esinlenerek yapıldı! Şimdi dünyanın en ünlüsü
Kırşehir'de bulunan Hamidiye Camisi'nin iç dizaynı , Bakara Suresi'ndeki bir ayetten esinlenilerek yapıldı ve bir anda dünyanın en ünlü camilerinden birisi haline geldi. Yalnız Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gören Hamidiye Camisi, yabancı gazete ve makalelere konu olurken, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
16.05.2019 09:45
- Son Güncelleme: 16.05.2019 10:00
Kırşehir'deki Hamidiye Camii'nin iç dekorasyonu Bakara Suresi'ndeki bir ayetten esinlenilerek yapıldı.
Caminin içi, görenlere adeta cennetten bir bahçe izlenimi veriyor.
Kırşehir'de Yenice Mahallesi'nde 1910'lu yıllarda kerpiçten küçük bir mescit şeklinde yapılan ve zamanla ihtiyacı karşılamayınca yıkılıp yeniden inşa edilen Hamidiye Camisi, iç dekorasyonu ve duvar resimlerle sıradışı bir görüntü sergiliyor.
AZERİ MİMAR YAPTI
Azerbaycanlı bir mimar tarafından iç resimleri yapılan ve bu yıl açılan camiye ibadet etmek için kentin farklı yerlerinden kişiler geliyor.
Hamidiye Camisi, birçok yabancı gazete ve makalelere konu olurken, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Birçok seyahat sitesi de konuya geniş yer ayırdı.