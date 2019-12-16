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Günlük burç yorumları – 16 Aralık 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Aralık Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

16.12.2019 09:28 - Son Güncelleme: 16.12.2019 09:28
Günlük burç yorumları – 16 Aralık 2019 Pazartesi

KOÇ:

Bugün, duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, Ay'ın konumu kararlarınızda istemediğiniz değişimlere neden olabilir. Yakınacağınız konuların ortaya çıkmaması için bazı önlemlerinizi şimdiden almalısınız.

Günlük burç yorumları – 16 Aralık 2019 Pazartesi

BOĞA:

İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Bugün hata yapmaktan çekiniyor ve düşünceleriniz toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.. Hırslı yapınızı ortaya çıkaracak olaylarla gündeme geleceksiniz. Bugün, üstlerinizle aranızda sezgisel bağlarınız daha da güçlenebilir.

Günlük burç yorumları – 16 Aralık 2019 Pazartesi

İKİZLER:

Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. . Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır. Bugün. Ay'ın konumu, bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkacağınızı gösteriyor.

Günlük burç yorumları – 16 Aralık 2019 Pazartesi

YENGEÇ:

Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün Ay'ın konumu, özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacağınızı gösteriyor ve sakin bir şekilde durum değerlendirmesi yapacaksınız. Enerjinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 16 Aralık 2019 Pazartesi

ASLAN:

Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize şans vermelisiniz. Kariyerinizle ilgili değişimlere açık olmanıza rağmen, gizli hesaplarınız gözden geçirmenin tam zamanı.

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