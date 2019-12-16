Görenleri dehşete düşürdü! Kafese giren adam ayıya işte böyle yem oldu...
Bu görüntüler görenleri dehşete düşürdü... Sosyal medya platformu Youtube aracılığı ile yayılan görüntülerde Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste ayı ile karşılaştı ve sonrasında olanlar oldu... Ayı, kafese giren adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında ayının saldırısına uğrayan adam kurtarılıyor ancak daha sonra ne olduğu bilinmiyor. İşte görenleri ürküten o görüntüler...
16.12.2019 05:25
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Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da 18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.
Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.
Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.
Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.