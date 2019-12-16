Görenleri dehşete düşürdü! Kafese giren adam ayıya işte böyle yem oldu...

Bu görüntüler görenleri dehşete düşürdü... Sosyal medya platformu Youtube aracılığı ile yayılan görüntülerde Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste ayı ile karşılaştı ve sonrasında olanlar oldu... Ayı, kafese giren adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında ayının saldırısına uğrayan adam kurtarılıyor ancak daha sonra ne olduğu bilinmiyor. İşte görenleri ürküten o görüntüler...

16.12.2019 05:25 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





